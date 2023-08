Un cache-cache avec des tableaux classiques ? Découvrez “Hidden Portraits”

Ce n’est que fin 2019, soit dix ans après les premières créations que “Hidden Portraits” se découvre au monde virtuel. A travers des premiers posts sur Instagram et l’avènement mondial et globalisé des réseaux sociaux, le travail de Volker Hermes a soudain trouvé son média. Au cours des dernières années, les travaux masqués de Volker ont engrangé de nombreuses expositions internationales comme au MET de New-York et des collaborations, notamment avec Christie’s, le célèbre réseau mondial de salles d’enchères fondé en 1776. La presse s’est également emparée du phénomène avec les plus grands titres comme Vogue, Designboom ou encore Colossal.