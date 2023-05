" Les autorités poussent d’un côté à l’achat de " véhicules verts " , mais ne proposent pas de solution pour les habitants qui ne disposent pas de garage et qui voudraient passer à l’électrique ", explique Christophe Dister (MR), le bourgmestre de La Hulpe. " On voit donc des câbles traîner dans les rues sans aucune réglementation. Nous avons donc décidé d’autoriser ce câble, s’il est sécurisé par une gouttière ou un tapis."

Et pour les autres communes wallonnes, c’est le flou, car on est en zone grise. Il y a donc pour le moment une certaine tolérance. Dans les faits, il y a peu de risques d’amendes. On attend un futur décret wallon pour régler le problème et donner une direction aux communes.