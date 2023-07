Un but victorieux marqué par un supporter ? La vidéo est réelle mais le buteur est bien un joueur

Les vidéos de ce but sont présentées par certains internautes de façon trompeuse. En effet, si les images sont bien réelles, la mention "fan" dans la version Instagram et le descriptif de la version Youtube évoquant un "envahisseur de terrain" sont clairement trompeurs. L’objectif visé est de susciter de l’engouement et de générer des vues, ce qui offre de la visibilité et parfois de l’argent à ces utilisateurs.

Cependant, en lisant les commentaires de ces contenus, on constate que des internautes avertis ont pris le temps de vérifier le contexte de ces images. Certains d’entre eux signalent qu’il s’agissait bien d’un joueur et non d’un supporter. Ils fournissent également des éléments de contexte utiles. En cas de doute, il peut être utile de s’attarder sur ces explications. Notamment avant de la partager.