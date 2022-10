Un but toutes les 73 minutes, plus fine gâchette de Pro League : Mario Gonzalez, la dernière trouvaille offensive d’OHL

Avec un but toutes les 73 minutes, Mario Gonzalez trône déjà en tête du classement des buteurs de Pro League. L’Espagnol, prêté par Braga, est la dernière trouvaille offensive d’OHL. L’héritier d’une longue lignée de joueurs qui se sont révélés à Den Dreef.



François Sterchele, Hamdi Harbaoui ou plus récemment Thomas Henry, OHL a toujours eu le flair pour dénicher des buteurs. Les fans des Brasseurs vont sans doute bientôt ajouter le patronyme de Mario Gonzalez à cette liste. A 26 ans, il a pas mal bourlingué (Clermont Foot, Tenerife, Tondela, Braga) et a multiplié les allers-retours à Villarreal, son club formateur, sans s’imposer. Le droitier de Burgos semble avoir trouvé le bon environnement pour s’épanouir.



Le "clic" a été quasi immédiat entre l’ancien international U17 espagnol (3 apparitions) et OHL. Il a signé son contrat le 24 août et a marqué trois jours plus tard face à Ostende. Sorti du banc contre Charleroi, il a claqué un doublé. Une nouvelle fois réserviste, il a contribué à renverser Zulte-Waregem avec un triplé et une passe décisive en 45 minutes. Ses six premières réalisations ont donc rapporté neuf unités à Louvain.



Les deux suivantes, inscrites à Eupen, lui ont seulement permis de s’installer en tête du classement des buteurs devant Vincent Janssen et Hugo Cuypers (7) qui comptent quatre et trois matches de plus. Avec 8 buts, il pèse 57% du poids offensif d’OHL depuis son arrivée.



OHL possède une option d’achat. A la cadence où Mario Gonzalez enquille les buts, les Louvanistes devraient rapidement la lever.