Un but tiki-taka permet au Barça d’arracher le partage à Francfort

Depuis l’intronisation de Xavi sur le banc, le Barça a réussi à redresser la barre et vient d’enchaîner 13 matchs sans défaite. Après avoir éliminé Naples et le Galatasaray, les Catalans faisaient face aux Allemands de Francfort en quarts de finale aller d’Europa League.

Aucun temps mort dans ce début de rencontre. On joue depuis 2 minutes et Ferran Torres envoie un tir lointain et flottant qui oblige Kevin Trapp à se détendre. La réplique allemande ne se fait pas attendre mais la tentative de Knauff est repoussée en corner (3ème). Francfort est à deux doigts d’ouvrir le score suite à une contre-attaque rondement menée mais Djibril Sow ne cadre pas sa frappe. Le Barça est bousculé dans le premier quart d’heure et tente de réagir avec Aubameyang, sans succès.

Le rythme redescend un peu et les débats se rééquilibrent jusqu’à l’approche de la mi-temps. Très dangereux en contre depuis le début du match, les Allemands se projettent vite. Sergio Busquets tacle dans son rectangle. Dans un premier temps, l’arbitre serbe Monsieur Jovanovic indique le point de pénalty avant de se raviser après avoir consulté le VAR. Les plus belles occasions sont pour Francfort qui mériterait de mener à la pause mais les deux équipes regagnent les vestiaires sur un 0-0.

Francfort qui sera finalement récompensé de ses efforts dès la reprise. Un corner est mal repoussé par la défense barcelonaise. A l’affût à l’entrée du rectangle, Ansgar Knauff envoie une praline dans la lucarne de Ter Stegen qui ne peut rien faire (1-0 48ème). Dans la foulée, Kostic est à deux doigts de doubler la mise mais sa frappe passe juste au-dessus des buts catalans.

Malmené, Xavi décide d’effectuer deux changements. Frenkie De Jong et Ousmane Dembélé remplacent Pablo Gavira et Adama Traoré. Changements payants car le Hollandais et le Français sont à la base d’un sublime mouvement collectif. Un tiki taka dans le pur style du Barça que vient ponctuer Ferran Torres qui égalise (1-1 66ème).

Après cette égalisation, Barcelone commence à s’installer dans le camp allemand. La débauche d’énergie finira par se faire sentir. Francfort terminera la rencontre à 10 suite à l’exclusion de Tuta. Le score n’évoluera plus, le Barça est accroché mais signe un 14ème match sans défaite. Tout reste possible et ouvert avant le match retour prévu jeudi prochain au Camp Nou.