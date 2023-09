Un but et un point chacun : le Standard accroché par le RWDM à Sclessin

Le Standard de Liège et le RWDM se sont quittés dos à dos en 6e journée de Pro League (1-1). Ce partage n’arrange pas les Liégeois qui restent 13e au classement, avec trois petites unités. Le RWDM figure quant à lui à la 11e place, avec 7 points mais surtout un match de moins que le Standard.

Avant le match, les deux équipes figurent en seconde moitié du classement de la Pro League. Une victoire permettrait au Standard de sortir de la zone rouge tandis que le RWDM pourrait se donner un peu d’air en milieu de classement.

La rencontre démarre à du 100 à l’heure. Dès la première minute, les joueurs du Standard s’infiltrent dans le rectangle bruxellois. Le RWDM réplique immédiatement et les occasions s’enchaînent pour les deux équipes pendant un bon quart d’heure.

À la 20e minute, Ngoy commet la faute sur Gueye. Mercier se charge de donner le coup franc et trouve Gueye au premier poteau. Le numéro 9 bruxellois trompe Bodart de la tête et donne l’avantage au RWDM (1-0).

La réaction des Standardmen ne va pas se faire attendre. Cinq minutes après l’ouverture du score, le Standard hérite d’un coup franc. Dragus manque sa bicyclette, mais le ballon arrive chanceusement chez Bokadi, puis chez Kanga qui l’envoie au fond du but de Defourny (1-1). Les deux équipes se montrent encore dangereuses en fin de première mi-temps mais le score n’évolue plus jusqu’à la rentrée aux vestiaires.

Le début de la deuxième période est nettement moins enflammé que l’entame de match. Le premier tir cadré de la seconde mi-temps n’intervient qu’à la 76e minute. Sur coup franc, Kawabe est tout proche d’inscrire un but de la tête pour le Standard mais Defourny sauve son équipe in extremis.

Cette action lance véritablement la fin de match, bien plus animée. Les occasions se succèdent pour les deux équipes mais aucun joueur ne trouve plus le chemin des buts. Le Standard décroche son premier point à domicile cette saison.

Après six journées de championnat, le Standard compte trois nuls et trois défaites. Les Liégeois sont 13es de Pro League. Avec un match de moins, le RWDM comptabilise 7 points et occupe la 11e place du classement.