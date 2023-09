Un but et un assist en 11 minutes : Loïs Openda démarre (très) fort face à Augsbourg

Loïs Openda n’a pas perdu de temps. Peu en vue avec les Diables Rouges lors de la trêve internationale – il n’a eu droit qu’à 36 petites minutes de jeu en deux matches – l’attaquant belge a brillé avec sa nouvelle équipe de Leipzig, samedi.

Titulaire en pointe de l’attaque face à Augsbourg, dans le cadre de la 4e journée de Bundesliga, Openda a d’abord offert un but au jeune et talentueux Xavi Simons (1-0, 7') avant de se muer en buteur quatre minutes plus tard. Et on retrouve à nouveau le duo magique des Bullen sur cette action puisque c’est le Néerlandais qui a servi le Belge cette fois. David Raum a ensuite inscrit le troisième but des siens peu avant la demi-heure (3-0, 27').

L’après-midi risque d’être longue pour Augsbourg…