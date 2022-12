Un but en trois matches, peu d'occasions franches : les statistiques inquiétantes de l’attaque des Diables

La Belgique a pris la porte. Au lendemain de l’élimination des Diables, le manque de concrétisation interroge. Avec un seul petit but au compteur, l’attaque de notre équipe nationale n’a pas tenu son rang.

"La défense est trop vieille". On a régulièrement entendu cette rengaine à l’approche du tournoi, sans doute trop. Surtout quand on voit à quel point elle a tenu dans ce tournoi et n’a encaissé que face au Maroc. En revanche, les statistiques offensives peuvent poser question. Contre le Canada et le Maroc, le nombre d’occasions était assez inquiétant. Contre la Croatie, c’est la concrétisation qui a péché.

Lors du premier match, les Diables n’ont tenté leur chance qu’à neuf reprises dont trois tentatives étaient cadrées. Avec "seulement" 46,4% de possession de balle, les Diables ne l’avaient dans le dernier tiers du terrain que 12% du temps, contre 28% pour le Canada. À la recherche d’un point d’appui devant, les Diables n’ont délivré que quatre centres dont deux sont arrivés à destination. À titre de comparaison, les Canadiens ont réalisé quinze centres dont un tiers a atteint sa cible. Il faut bien l’admettre : en dehors du but de Batshuayi, le Canada n’a pas beaucoup tremblé. Cela s’est clairement vu dans les expected goals : 0,77 pour la Belgique, alors que le Canada était à 2,63.

Contre le Maroc, les statistiques étaient un petit peu meilleures avec 57% de possession dont 14% dans le dernier tiers. La Belgique avait également tenté une fois de plus sa chance pour un total de dix tirs dont quatre cadrés. Si les excepted goals étaient supérieurs (0,96), la Belgique a péché par un manque de précision dans les centres. Sur les dix centres réalisés, aucun n’a trouvé preneur. Édifiant.

Face à la Croatie, c’est un tout autre problème qui a coûté la qualification : la finition. Car avec 3,07 expected goals, 15 tirs, 20 centres (dont seulement cinq ont atteint leur cible) et 19% de la possession dans le dernier tiers, les Diables avaient clairement les ingrédients réunis pour cela. Au niveau de la finition, Romelu Lukaku est en première ligne. Grâce à toutes les occasions obtenues, Big Rom comptabilisait tout de même 1,73 excepted goals à lui seul. Bien entendu, remettre l’entièreté de la responsabilité sur le meilleur buteur de l’histoire des Diables serait une erreur. En dehors d’un manque évident de réussite et de sauvetages miraculeux de la défense croate, Dries Mertens (0,73) ou encore Yannick Carrasco (0,28) auraient également pu trouver l’ouverture.

Alors que tous les regards, une bonne partie en tout cas, étaient tournés vers la base arrière de notre équipe, c’est finalement sa base avant qui n’a pas tenu son rang, n’inscrivant qu’un petit but en trois matches. S’il existe des circonstances atténuantes, la méforme physique de Lukaku en tête, le nouveau sélectionneur devra trouver une solution pour régler ces problèmes. Reste à savoir qui sera en charge de cela et quels Diables feront partie de ce nouveau départ.