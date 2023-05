Un but de Theate et deux assists de Doku permettent à Rennes d'enterrer Troyes et de continuer à rêver d'Europe

Arthur Theate, buteur, et Jérémy Doku, double passeur décisif,ont joué un rôlé prépondérant ce dimanche dans la victoire de leur Stade Rennais face à Troyes (4-0). Une victoire importante pour les Rennais, à la lutte pour une place en Conference League. De son côté, l'ESTAC est officiellement relégué.

Dasn une rencontre largement dominée par Rennes, c'est Arthur Theate qui a ouvert le score, en reprenant de la tête un corner de Benjamin Bourigeaud (15e, 1-0). Très remuant sur son flanc droit, Jérémy Doku s'est distingué en seconde période en servant parfaitement Bourigeaud face aux cages pour le but du break (65e, 2-0), puis en offrant un peu chanceusement le troisième but rennais à Karl Toko Ekambi (71e, 3-0). En grande forme, Doku reste sur quatre buts et deux passes décisives sur ses cinq derniers matches de Ligue 1 !

Trois minutes plus tard, Toko Ekambi s'est même offert un deuxième but pour porter le score final à 4-0. Jérémy Doku a quitté le terrain à la 88e, alors que Theate a joué l'intégralité du match.

Avec ce résultat, Rennes est désormais cinquième de Ligue 1, avec 59 points, comme Lille, mais une meilleure différence de buts. À noter que les Lillois jouent cet après-midi un match crucial face à Monaco et peuvent reprendre la cinquième place, qualificative pour les play-offs d'accès à la Conference League. Pour Troyes, cette 21e défaite en 35 matches est celle de trop. Avec 22 petits points, l'ESTAC reste 19e, ne peut plus rejoindre Auxerre (34 points), premier non relégable, et retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine.