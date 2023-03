Un but de plus dans la besace : Johan Bakayoko, le Belge qui flambe aux Pays-Bas

Début février, il profite finalement de la blessure de Anwar El Ghazi pour se refrayer une place dans le onze de base. Une place qu’il ne veut plus lâcher. Un but contre Groningen, un autre contre Utrecht dans la foulée puis deux assists (dont un pour un certain Fabio Silva) contre Twente la semaine dernière. Bakayoko explose définitivement et devient le 3e plus jeune joueur du siècle à distiller deux offrandes dans le même match en Eredivisie.

Jeudi soir, il était à nouveau titulaire en Coupe contre l’ADO Den Haag. Il en a profité pour planter son 3e but sur les quatre derniers matches en décapsulant la rencontre dès la 10e minute. A la retombée d’un centre en cloche de la surface, il a repris d’instinct, en un temps et du pied gauche, le ballon qui traînait. Déviée, sa frappe est finalement rentrée.

A l’arrivée, le but, aussi audacieux que chanceux, est à l’image d’un bonhomme qui fait preuve d’une étonnante maturité et justesse dans ses prises de décision. Au point de taper dans l’oeil de son coach, l’illustre Ruud Van Nistelrooy : "On voit qu’il a de la puissance et un bon tir. Il a un jeu tellement contrôlé qu’on oublie qu’il est si jeune" expliquait-il, il y a quelques mois.

Depuis, le jeune Diablotin (3 sélections) passé par les classes de jeunes d’OHL, de Malines, de Bruges et d’Anderlecht, a encore pris du galon. La direction du PSv l’a bien compris puisqu’elle l’a verrouillé en prolongeant son contrat jusqu’en 2026. Un move intelligent puisque le jeune Belge attiserait, déjà, quelques convoitises… du PSG notamment. Prolonger un joueur pour le vendre plus cher par la suite, un art que les clubs bataves maîtrisent à la perfection. Quand on vous dit qu’ils sont malins…