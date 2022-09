Un but d’orfèvre et un solo dans la défense de Bruges : Philip Zinckernagel a laissé sa carte de visite

Des qualités qui ont conquis Sclessin mais aussi ses coéquipiers. "Il a laissé une belle petite carte de visite aujourd’hui" analyse Noé Dussenne en fin de match sur Eleven. "C’est un très très bon joueur. J’espère qu’il va reproduire cela dans le futur" avance de son côté Arnaud Bodart.

De quoi voir le joueur ambitionner un peu plus et une place dans l’équipe nationale pour la Coupe du Monde ? Là aussi, Zinckernagel montre beaucoup de maturité et voit les choses étape par étape. "Le Danemark possède une des meilleures équipes du monde. Avec une ligne d’attaque exceptionnelle, emmenée par Christian Erkisen et par d’autres jeunes prometteurs. J’espère que mon arrivée au Standard, dans un grand club de Pro League, pourra me permettre de me montrer. J’espère pouvoir, peut-être, obtenir une sélection pour aller à la Coupe du monde" a expliqué de manière sereine le joueur après le match sur Eleven.

Il faudra pour cela renouveler sur la longueur la prestation de ce dimanche. Et du côté des fans du Standard, on ne demande que cela.