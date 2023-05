Un but contre son camp plutôt douloureux en Coupe de Lituanie

Inscrire un but contre son camp, ce n’est jamais agréable. Mais cela peut aussi être douloureux "physiquement". C’est ce qui est arrivé à Stipe Vucur en 1/8e de finale de la Coupe de Lituanie (3-0).



En fin de match, Tomislav Duka, le gardien de Zalgiris, a tenté un dégagement. Malheureusement pour lui, le défenseur croate s’est retrouvé sur la trajectoire. Il a pris le ballon en pleine tête et l’a bien involontairement expédié dans ses propres filets.



Seule – maigre – consolation, le score était déjà de 2-0 en faveur de Kauno Zalgiris et il ne restait qu’une dizaine de minutes à jouer. Cette action n’a donc pas conduit à l’élimination de la formation de Vladimir Cheburin.