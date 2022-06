Un bus pour aller à la rencontre des adolescents et de leur vie relationnelle

Pour inciter les jeunes à s’ouvrir sur leur vie relationnelle et sexuelle, un bus s’installe tous les mardis dans la cour d’une école secondaire de Colfontaine. La porte ouverte à une écoute des problèmes ou des questions, comme à des jeux afin de donner les outils relationnels nécessaires à ces jeunes.

Ce bus prend ses quartiers chaque mardi à Colfontaine sur initiative de Médecin du Monde en collaboration avec le planning familial local. En partant du constat que la région du Borinage comptait un taux plus élevé qu’ailleurs de grossesses précoces, l’ONG a décidé d’aller à la rencontre des adolescents pour parler, avec eux, de leur vie relationnelle et sexuelle. "Je m'interrogeais beaucoup, et finalement j'ai décidé de venir", comme l'expliquait une adolescente au micro de Télé MB.