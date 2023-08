Un bus espagnol en feu sous un tunnel des chemins de fer à Bruxelles (vidéo)

Le bus a été complètement sinistré. L’origine du brasier reste à déterminer et un autre véhicule garé à proximité a également été endommagé, indique encore le porte-parole. "Une école toute proche a aussi été inspectée et il n’y avait rien à signaler. Les auto-échelles ont été utilisées pour inspecter les voies et la partie supérieure du pont. Un ingénieur d’Infrabel a été dépêché sur place pour inspecter le pont légèrement endommagé par les flammes. Heureusement la stabilité de l’ouvrage n’est pas impactée et le trafic ferroviaire pourra reprendre normalement".

Il n’y a donc pas de conséquences visibles pour les voyageurs en train ce matin. Les pompiers ont terminé leur intervention vers 4h10.