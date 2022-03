Un bug informatique perturbe des trains en Europe et en Asie

Au total, plus de 800 kilomètres des lignes ont été touchées, et une quarantaine de trains ont été affectés, a relevé PKP, qui a "recommandé" aux passagers d'annuler leurs voyages jeudi. "On sait où est le problème et on sait le réparer", a souligné un porte-parole d'Alstom, précisant que l'entreprise faisait le tour des clients qui ont installé ce système.

D'autres pays ont été affectés. Les chemins de fer italiens ont ainsi indiqué que "la circulation (avait) repris progressivement depuis 09H00 sur la ligne Rome-Florence" après des problèmes sur le système de gestion de la circulation.

"Le service commercial a repris pour de nombreux clients qui avaient été initialement impactés par le problème", a-t-on ajouté chez Alstom, précisant notamment que "les premières lignes impactées en Thaïlande et en Inde ont été remises en service rapidement".