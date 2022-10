Un Bruxellois installe un panneau solaire sur sa terrasse en façade

L'installation de ce panneau est-elle légale? Tom Kenis pense que non. "Je pense que je n'ai pas la permission. Il me la faudrait mais...Je me suis fait la réflexion : on est dans une crise énergétique et climatique et il est temps de changer les règles et pas s'adapter à des règles qui ne sont plus adaptées à la situation."

L'association de défense des consommateurs Test-Achats confirme, sur son site internet, l'illégalité de ce type d'installation.

"Il existe des règles pour ce que l'on appelle les "installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle avec le réseau de distribution". Elles stipulent que ce type d'installation doit être relié à un câble fixe. C'est clair, il est donc interdit de les connecter simplement avec une fiche sur une prise de courant".

Test-Achats poursuit : "En bref, cet appareil est plus cher, offre beaucoup moins de possibilités de rendement financier et, selon les règles actuelles, vous ne pouvez pas simplement le brancher avec une prise. À cet égard, il est préférable d'investir dans une installation complète réalisée par un installateur".

Tom Kenis est d'accord avec Test-Achats : une installation photovoltaïque classique est préférable et plus rentable. Mais dans son cas particulier, le panneau qu'il a installé constitue la seule option praticable et il s'en déclare satisfait.