Un Bruxellois fabrique des baskets à partir de plastiques récupérés dans les océans

C’est le retour des beaux jours ! Que diriez-vous de ranger les souliers d’hiver au placard et de sortir les petites baskets légères pour l’été ?

A Bruxelles, il est possible de dénicher des baskets (certains disent plutôt “des sneakers”) éco-durables. L'entreprise bruxelloise s’appelle Norm. Elle produit des chaussures fabriquées à partir de plastiques récupérés dans les océans.

Les produits de Norm sont fabriqués en Europe à partir de matériaux à faible impact.

Le projet est porté depuis quelques années par Nicolas Lavigna et deux autres co-fondateurs. Norm est une marque et un laboratoire créatif, qui se situe à l'intersection du design, de la mode et de la durabilité.