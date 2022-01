Un Bruxellois de 20 ans, déficient mental, expulsé de Belgique et refoulé en Turquie

Au mois de novembre 2020, Fouad se rend en Turquie avec sa maman. Destination : la cité balnéaire de Bodrum en bordure de mer Égée. C'est la première fois qu'ils partent en vacances à deux. Au retour, à la douane de l'aéroport de Zaventem, la mère et le fils sont contrôlés par un policier, lequel tique sur les papiers d'identité qui lui sont présentés. "Le policier a commencé à lui demander comment il avait acquis la nationalité française. Mais vu son état mental Fouad était incapable de répondre à ce genre de question" s'insurge Selma Benkhelifa. "En plus, il n'a fait aucune démarche pour obtenir sa nationalité française vu qu'il l'a eue dès sa naissance". Fouad et sa maman sont alors envoyés au Centre de Transit Caricole à Steenokkerzeel en attendant que de plus amples vérifications soient effectuées. Mais celles-ci ne viendront jamais. Les autorités françaises n'ont aucune trace de Fouad dans leurs registres. "L'Office des Etrangers a effectivement contacté les autorités françaises. Mais ces dernières ont expliqué qu'elles avaient détruit toutes les archives qui précèdent 1993. Et c'est sur base de cette absence de vérification possible que le sort de Fouad a été scéllé" explique son avocate.