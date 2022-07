Un Bruxellois dans le top 100 des meilleurs glaciers au monde

Parmi les petits plaisirs des rafraîchissements de l’été, Cyril met en lumière un artisan Bruxellois qui est l’un des meilleurs glaciers au monde. Mais comment se retrouve-t-on top 100 des meilleurs glaciers ? Découvrez dans Le 8/9 continue l’interview de José Romero, gérant de Pepe’s à Wolluwé Saint Lambert.

Si bien évidemment le succès de cet artisan glacier est en partie due à l’amour de son travail sans compter, ses parfums de glace se distingue des autres car sont réalisés à base des meilleurs ingrédients du marché. A l’instar d’autres glaciers, José Romero déclare également que ses produits sont réalisés journalièrement sans aucun stock avec une production à la demande et donc un produit toujours bien frais.

Au-delà des parfums traditionnels, cet artisan vous propose une glace au moka aux amandes grillées avec des noix de pécan au caramel réalisée avec les meilleurs ingrédients de la commune. A vous d’en juger !

