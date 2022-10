Un Brugeois avec la Roja au Mondial ? Ferran Jutglà dans la présélection de l’Espagne

Ferran Jutglà fait partie des grandes révélations du championnat de Belgique. Meilleur buteur du Club Bruges, qu'il a rejoint en provenance du Barça B cet été, l'Espagnol crève l'écran au point d'apparaître dans la présélection de la Roja pour la Coupe du monde 2022 qui débute le 20 novembre prochain au Qatar.

Auteur de 8 buts et 5 passes décisives avec les Blauw en Zwart depuis le début de la saison, Jutglà a visiblement tapé dans l'oeil du sélectionneur Luis Enrique, qui selon le journal madrilène AS, aurait intégré l'attaquant brugeois dans sa présélection pour le Mondial.

Il faut dire que ses performances européennes face à Porto et à l'Atlético Madrid ne sont pas passées inaperçues. Après son récital contre les Colchoneros (1 but et 1 assist), de nombreux observateurs espagnols avaient alors souhaité voir l'ex-Blaugrana porter le maillot de la Roja pour la première fois.

Attention tout de même à ne pas s'emballer trop vite. Rien ne dit que Ferran Jutglà, moins expérimenté que d'autres attaquants espagnols, ne fera partie de la sélection finale. Pas moins de 55 joueurs composent cette présélection alors qu'il n'en restera que 26 pour faire le voyage Qatar. La sélection sera dévoilée le 11 novembre prochain.