Un Bruegel peut en cacher un autre : l’incroyable découverte d’une stagiaire en restauration de la Bibliothèque royale

Il y a des stages plus marquants que d’autres. Et des stagiaires dont on retient plus facilement le nom. C’est ce que doivent se dire la Bibliothèque royale de Belgique et Margaux Nogues, une étudiante française en stage cet été à l’atelier de restauration des estampes de l’institution située au Mont des Arts.

Il y a un mois, alors qu’elle restaure une gravure de Pieter Bruegel l’Ancien (16e siècle) intitulée "La sorcière de Mallegem", Margaux Nogues remarque qu’une autre gravure se cache au dos de la première estampe, sous un vieux carton collé qu’il fallait enlever pour procéder à la restauration.

"J’ai plongé le document dans un bain d’eau chaude", explique aujourd’hui la restauratrice en herbe. "Le carton s’est détaché très facilement. Quand je l’ai enlevé, j’ai découvert qu’il y avait en fait une autre œuvre au verso : une seconde gravure de Bruegel."