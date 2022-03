Un bronze vendu à un prix complètement déraisonnable?

Un objet assez rare a été vendu cette semaine : un bronze de Louis Convers a fait grimper les enchères.

Claude décide de vendre un magnifique bronze fabriqué autour d’un coquillage. Comme il n’a pas de meuble adéquat pour le poser et craint de casser la nacre, il préfère s’en séparer. La commissaire-priseur explique que c’est un objet assez rare. Il existe pas mal de bronzes fabriqués autour d’ivoire, de marbre ou d’albâtre mais autour de nacre comme celui-ci, on en voit peu. Cet objet date de l’époque Art nouveau, l’oeuvre a été fondue par la fonderie Thiébaut Frères, l’une des plus importantes et prestigieuses fonderies françaises des 19e et 20e siècles. Louis Convers en est l’auteur, il s’agit d’un sculpteur et médailleur français assez peu connu, précurseur de l’Art nouveau. Il a cependant réalisé, en 1929, la sculpture en ronde-bosse " Quatre saisons " à l’entrée du Petit Palais à Paris.

L’experte propose une estimation à 500€.