Un brassard pour dénoncer le Qatar, ça vous suffit vraiment ?

Du côté de Charleroi, Félicien nous partage son avis : "Quand on n’est pas content, on porte un brassard et par magie, les choses changent. Le Qatar ne va pas s’en inquiéter. C’est bien, on se donne bonne conscience, mais les joueurs sont les maillons d’un rouage gangrené par la corruption et l’hypocrisie du milieu. Ça fait une dizaine d’années qu’on le sait, ce n’est pas un pays très ouvert culturellement. Je n’attends absolument rien de la part de nos joueurs."