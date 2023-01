Un braqueur empathique à Auderghem : « il avait pitié du peu d’argent que nous avions à lui donner et a laissé tomber »

Ce jeudi soir vers 17 heures, le personnel d’un caviste à Auderghem a été confronté à un vol à main armée. Un homme habillé en noir avec un casque de moto sur la tête a fait irruption dans les bureaux du caviste "Vinalgros". Très vite, il a braqué une arme vers le gérant de l’établissement et sa collaboratrice en exigeant la recette du jour. C’était sans savoir que dans la caisse, il n’y avait seulement que quelques billets pour un total d’un maigre butin de 110 euros. "Il a insisté en nous menaçant avec son arme à feu pour qu’on lui donne plus croyant qu’il y avait beaucoup d’argent ailleurs", explique Michael Thill, le gérant du lieu.

"Nous lui avons alors expliqué que la situation des petits commerçants était très critique, qu’après avoir payé toutes nos charges, nos salaires, nos taxes et nos autres frais, il ne nous reste plus rien de plus. Nous avons tenté de lui expliquer que le braquage avait déjà eu lieu avant, au quotidien, avec toutes ces charges", témoigne le gérant encore bousculé par son aventure. Il lui a également expliqué que peu de ses clients payent encore avec du cash.

Garde ton argent

L’individu semble ensuite comprendre, hésite et décide de laisser tomber. "Je l’ai vu baisser son arme", continue Michael Thill, "pour me dire, finalement, dépité, de garder mon argent. J’ai eu l’impression en face de moi d’avoir quelqu’un qui était plus ennuyé de ma situation que de la sienne, qui avait presque pitié de ce que nous vivions aujourd’hui et du peu d’argent que nous avions à lui donner". Le braqueur est donc reparti bredouille de cette expédition.

Choqué, le gérant a toutefois décidé de porter plainte et a fourni les images de vidéosurveillance à la police. "Nous vivons aujourd’hui moins facilement qu’hier ce qui s’est passé. Nous avons quand même été contraints sous la menace d’une arme pendant presque une minute. Ce n’est pas facile à vivre", tient à signaler Michael Thill avant d’avouer être reconnaissant auprès du braqueur de leur avoir laisser l’argent sans rien casser.