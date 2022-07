Un bracelet à lécher pour vous donner votre taux d’alcool

Le "Lickalyser", c’est son nom, celui d’un petit bracelet que relève du gadget utile. En Finlande, la marque de bière Karhu, filiale de la bien connue Carlberg a lancé un bracelet éthylotest.

Son but, hormis être un produit marketing de la marque, est de mesurer entre 0,02% à 0,05% le taux d’alcool dans le sang de la personne qui lèche le bracelet. Une mesure suffisante pour savoir si on est en état de conduire ou non.

C’est en pleine saison des festivals que les prototypes de ce bracelet ont été lancés, ils ont été distribués au Solstice festival en Finlande. A côté du traditionnel bracelet de festival au bras des fêtards, on y retrouvait donc le "Lickalyser" recouvert d’un film plastique pour en garantir l’usage unique.

On n’est pas sûrs que cela deviendra tout de suite l’accessoire à la mode des festivaliers du monde entier mais on peut tout de même noter que le concept est approuvé par le Centre de recherche technique de Finlande, lui-même dépendant du ministère de l’économie et de l’emploi du pays.