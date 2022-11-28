Частинка України на різдвяному маркеті | Un bout d'Ukraine au marché de Noël

Різдвяний маркет вже почав свою роботу в Брюсселі, тож кожен з вас може туди завітати та насолодись атмосферою свята, або з’їсти щось смачненьке.

Та якщо ви вважаєте, що у нас закінчились новини і ми пишемо двічі про одну і ту саму новину, то ви помиляєтесь. Адже, коли ви почнете свою прогулянку по різдвяному маркету, на вас чекає сюрприз. Біля Пляс де ля Моне, ви знайдете невелику крамничку з українськими смаколиками та сувенірами, яку організував Promote Ukraine. Частинка України на різдвяному маркеті.

Всі охочі можуть туди завітати щодня з 12:00 до 22:00 та придбати, щось собі по душі.