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Ukraine - Україна

Частинка України на різдвяному маркеті | Un bout d'Ukraine au marché de Noël

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il y a 55 minutesTemps de lecture1 min
Par Catherine Tonero

Різдвяний маркет вже почав свою роботу в Брюсселі, тож кожен з вас може туди завітати та насолодись атмосферою свята, або з’їсти щось смачненьке.

Та якщо ви вважаєте, що у нас закінчились новини і ми пишемо двічі про одну і ту саму новину, то ви помиляєтесь. Адже, коли ви почнете свою прогулянку по різдвяному маркету, на вас чекає сюрприз. Біля Пляс де ля Моне, ви знайдете невелику крамничку з українськими смаколиками та сувенірами, яку організував Promote Ukraine. Частинка України на різдвяному маркеті.

Всі охочі можуть туди завітати щодня з 12:00 до 22:00 та придбати, щось собі по душі.

En français

Le marché de Noël a pris ses quartiers à Bruxelles ce week-end, tout le monde peut s'y rendre et déjà profiter de l'ambiance des vacances de fin d'année ou manger quelque chose de délicieux.

Et lorsque vous commencerez votre promenade dans le marché de Noël, une surprise vous attend près de la Place de la Monnaie. Vous trouverez une petite boutique de goodies et souvenirs ukrainiens organisée par Promote Ukraine. Un bout d'Ukraine au marché de Noël!

Quiconque le souhaite peut s'y rendre tous les jours de 12h00 à 22h00.

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