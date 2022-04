Un bourgmestre, des échevins et un ministre dans une mosquée de Schaerbeek : démarche communautariste, électoraliste, paternaliste ?

Electoralisme et faute politique pour l’opposition MR

Georges Verzin, conseiller communal MR (opposition) à Schaerbeek, parle de démarche "électoraliste de bas étage". "Que Diable viennent-ils faire dans cette galère ? Depuis que l’Etat belge est l’Etat belge, l’un des grands principes sur lequel cet état est fondé, c’est la séparation de l’Église et de l’Etat avec la non-immixtion du politique dans le religieux et inversement. Ici, clairement, on est à l’exact opposé de ce qui est notre pratique depuis l’indépendance."

Le libéral ajoute : "On peut évidemment partager un iftar, pendant le Ramadan et un moment de partage en montrant notre ouverture d’esprit vis-à-vis de la communauté musulmane. De là à venir faire des discours politiques en recommandant de faire des dons au profit de la Palestine alors que les thèmes que DéFI défend, c’est l’obligation d’étourdissement lors des abattages rituels, cela me paraît faire un grand écart tout à fait inacceptable qui plus est dans un édifice religieux. C’est une faute politique. Et je suis convaincu que la grande majorité des fidèles de confession musulmane n’en ont rien à faire de cette immixtion au moment où il partage des moments du rituel de leur culte."

Schizophrénie

Cédric Mahieu, de l’opposition Engagés au conseil communal, ne dit pas davantage. "Quand on est d’un parti qui se revendique d’une laïcité pure et qu’on tient de tels discours par la suite, je suis un peu étonné que les citoyens se sentent manipulés ou bernés. Ce genre de démarche fonctionnait il y a 25 ans mais plus aujourd’hui."

Il ajoute : "M. Clerfayt est un vrai caméléon, capable d’adapter son discours en fonction du lieu où il se trouve. Personne n’est dupe au sein de la communauté musulmane. Tout le monde connaît le discours et les prises de position radicale en termes de laïcité du ministre de l’Emploi et du Bien-être animal. Mais ici, il apparaît beaucoup plus déférent lorsqu’il se retrouve dans un lieu de culte. Je peux comprendre que certains croyants se sentent offensés dans ce qui peut paraître une posture soit schizophrénique voire hypocrite."

Pas choquant en soi mais…

Pour Caroline Sägesser, docteure en Histoire et spécialiste des cultes et de la laïcité, la démarche menée par les mandataires au sein de la mosquée "n’est pas choquante. La laïcité postule la liberté de cultes. Et s’agissant de personnes qui ont les cultes dans leurs attributions, cela me semble une démarche assez légitime d’aller visiter un lieu de culte quel qu’il soit. Surtout, in tempore non suspecto, que nous ne sommes pas en période électorale."

A l’inverse, ce qui la perturbe dans la vidéo, c’est l’absence de la bourgmestre faisant fonction. "Je me serais attendu à ce que Cécile Jodogne soit présente. J’aurais trouvé sympathique d’une femme se rende à la mosquée."

Autre élément perturbant, outre l’absence de contexte à la vidéo, "c’est qu’on a l’impression que les postures des uns et des autres montrent qu’ils viennent là pour faire des discours."

"Il n’y a pas d’incohérence en soi", quant au programme de DéFI en matière de cultes. "Mais les responsables de DéFI devraient donner dans ce genre de circonstances des explications à la communauté musulmane sur des dossiers comme l’interdiction de port de signes convictionnels dans l’enseignement et la fonction publique et l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Ce sont des dossiers qui tiennent à cœur à une partie des personnes de la communauté musulmane et qui sont en même temps emblématiques pour DéFI. Dans la vidéo, il n’y a pas de discussions sur ces thèmes-là."

Enfin, Caroline Sagesser s’interroge sur l’appel aux dons de la part d’une mandataire politique pour la Palestine. "C’est l’élément dérangeant. On ne voit pas très bien ce qu’un politique vient faire en donnant un conseil aux fidèles sur la manière ils doivent orienter leur aumône. En boutade, s’il avait appelé à des dons pour une association schaerbeekoise d’aide aux démunis, on aurait pu comprendre. Mais ici, cela apparaît hors de propos et malvenu."

Les gens connaissent mal la réalité schaerbeekoise

Les critiques, le ministre-bourgmestre empêché Bernard Clerfayt ne les comprend pas. "Ce sont des gens qui connaissent mal la réalité schaerbeekoise", répond-il. La présidence de son parti nous a d'ailleurs renvoyé vers lui.

"Moi, comme bourgmestre, depuis 20 ans, je suis invité chaque année à des iftars dans les mosquées, à des cérémonies religieuses orthodoxes, laïques… Partout où on m’invite, je viens parce que je suis le bourgmestre de tous. On m’invite aussi parfois à prendre la parole. Mais je n’interviens pas dans le religieux. Je suis respectueux de cette séparation. Mais je dis à chaque fois que comme bourgmestre, une de mes tâches est d’appliquer la loi qui protège l’exercice de la religion. La liberté religieuse est garantie par la Constitution. Je rappelle aussi le contexte de Schaerbeek, son histoire, lorsqu’un bourgmestre (NDLR : Roger Nols) interdisait les mosquées d’un point de vue urbanistique."

Tous mes citoyens ont les mêmes droits à Schaerbeek

Pas de contradiction, non plus avec le discours des amarantes, sur la laïcité. "La laïcité politique que nous défendons", poursuit Bernard Clerfayt, "c’est la neutralité de l’Etat à l’égard de toutes les religions et options philosophiques, en toute égalité, sans jamais qu’elles n’interviennent dans le champ politique. Une séparation n’implique pas une ignorance, ni un refus de reconnaissance. Mes citoyens musulmans, juifs, chrétiens, laïques, ont tous les mêmes droits à Schaerbeek. Et s’ils m’invitent, je les rencontre."

L’appel aux dons pour la Palestine de la part de l’un de ses échevins ? "Chacun est libre, d’abord, d’avoir les options qu’il veut sur la Palestine. Moi je suis aussi pour que les Palestiniens aient un Etat qui leur est propre. Quant à l’aumône dans la mosquée, est-ce cela appartient ou pas au religieux ? Je ne me prononcerai pas."

Michel De Herde, échevin de l’Instruction publique à Schaerbeek assume totalement l’initiative et la présence des politiques. Il rappelle le contexte : le souhait du ministre fédéral des Cultes Van Quickenborne de rencontrer tous les responsables de mosquées schaerbeekoises pour parler réforme de l’exécutif des musulmans de Belgique.

Je suis un grand partisan du soutien aux Palestiniens

"Il y a donc eu un grand iftar dans les locaux annexes de la mosquée où le ministre a fait son propre discours. D’où la présence de l’échevin des Cultes, du bourgmestre en titre et de moi-même, étant bien connu dans le milieu des mosquées depuis longtemps. C’est une pratique ancienne. Nous ne nous imposons jamais. Mais nous répondons aux invitations. Ce n’est pas une immixtion. C’est une réunion de travail, c’est de la convivialité et de la politesse. C’est assurer de bonnes relations avec les cultes en général."

Michel De Herde assume également la teneur de son discours qu’il souhaitait différent des deux précédents intervenants. "Moi, j’ai dit deux choses. D’abord, qu’il fallait s’incliner devant la mémoire des personnes décédées du Covid. Ensuite, comme je suis un grand partisan du soutien aux Palestiniens et comme je le fais souvent depuis très très longtemps, j’ai dit aux personnes qu’il y en a d’autres qui souffrent, en Palestine. C’est une cause humanitaire que je défends, publiquement, au moins depuis 20 ans."

Sa conclusion : "Nous n’avons pas parlé de politique. Nous répondons aux invitations. Nous avons déjà été invités par le passé par des églises catholiques, orthodoxes, par des synagogues à Schaerbeek… Tout cela a été interrompu par le Covid."