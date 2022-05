Un boulanger de Tervuren rappelé à l’ordre parce qu’il parle français, est-ce un scandale ?

Le débat s’achève à Ciney avec Stéphane : "Je fais l’effort de parler un peu néerlandais en Flandre et on me répond en français, mais c’est vrai qu’en fonction des communes, on est plus ou moins bien accueilli. C’est différent entre Knokke et Ostende par exemple. Les réactions des commerçants sont différentes si on dit qu’on est français plutôt que wallon."

