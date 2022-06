Un booster pour des vacances au centre de vaccination de la rue Cathédrale à Liège

Après avoir quitté en Féronstrée pour prendre ses quartiers dans l’ancien magasin Maison du monde de la rue Cathédrale, le centre de vaccination ne voit pas se bousculer les Liégeois, mais la demande est toujours bien là. " Le vendredi on a une fréquentation un petit peu plus élevée, autour de 200 personnes. Alors que le samedi on a plutôt quelque chose comme 120 – 130 personnes ", explique Astrid Dutilleux, coordinatrice médicale. À l’aube des départs en vacances, la plupart sont là par obligation : " Je pars en vacances et mon certificat de rétablissement n’est plus valable. " " Je pars aux États-Unis avec des amis et vu qu’ils sont plus stricts là-bas, il vaut mieux prendre ses précautions. " Beaucoup viennent donc pour leur premier booster, mais Astrid Dutilleux précise que ce n’est pas une généralité : " On a à l’heure actuelle à peu près 40 à 45% de personnes âgées et 40% de personnes qui viennent se mettre en ordre de troisième dose pour partir en vacances. Le pourcentage résiduel ce sont des personnes qui entament leur parcours vaccinal, généralement aussi dans la perspective de partir en vacances. "