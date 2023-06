"Un bon début pour la suite du Tour de Suisse" : Remco Evenepoel satisfait de sa 2e place sur le chrono initial

"Nous avons eu droit à un parcours un peu étrange Il avait l'air très beau lors des reconnaissances, mais lors de la course elle-même, avec des vitesses légèrement plus élevées, il était encore plus dangereux que je ne le pensais", a réagi Evenepoel après la course.

"Sur ce parcours, il était également très difficile de trouver son rythme, car il y avait peu de vraies lignes droites. On ne peut pas toujours pousser dans les longs virages, ce qui n'était pas évident. Ce n'était vraiment pas un parcours comme celui de la première étape du Giro, où l'on pouvait continuer à pousser. C'était un peu plus technique qu'il n'y paraissait".

Et de poursuivre sur sa performance. "Avec une deuxième place, je ne peux pas être mécontent. Je ne savais pas comment j'allais finir la journée. Je suis resté en retrait dans la deuxième partie. Normalement, j'aurais dû pouvoir passer le mur, mais je n'y suis pas parvenu. C'est un bon début pour la suite de ce Tour de Suisse".