Un bon d'État est-il le bon plan ? Tout comprendre en 7 questions

La première est de passer directement par l’Agence Fédérale de la Dette, plus spécifiquement via ce lien https://www.debtagency.be/fr/productsbeinfo ). Une vidéo explicative vous détaillera la marche à suivre. Très concrètement, vous devrez vous connecter à l’administration en ligne et remplir certaines informations basiques (adresse, compte où reverser l’argent et les intérêts dans un an, etc.). Vous aurez ensuite la possibilité de choisir votre méthode de paiement : via virement ou via Bancontact/Mister Cash. Cela ne vous coutera aucun frais.