Un bon cidre, c’est comme un bon vin ?

Ça fait des années qu’on le dit, mais le cidre revient au grand galop, et pas que le cidre sans alcool aromatisé pour enfants, ni le cidre industriel en bouteilles à la manière des bouteilles de bière, non les cidres, de plus en plus artisanaux, avec des producteurs qui de plus en plus, empruntent au monde du vin.

Car, si le cidre n’est pas plus alcoolisé que la bière, en tant que jus de fruits fermentés, le cidre, c’est comme du vin, d’ailleurs un 'cidrier' me disait récemment, c’est plus compliqué de faire du cidre que du vin.

La Belgique, si elle n’est pas à proprement parler une terre ancestrale de production de cidre, se débrouille pas mal et, depuis une dizaine d’années on y voit le même renouveau que l’on a connu ailleurs dans le vin, à savoir une tendance forte vers des produits artisanaux, issus de pommes de variétés anciennes, produits avec beaucoup de soin.

D’ailleurs, le prix évolue en fonction, étant donné que pour faire du bon, il faut soigner le travail et cela nous amène à de grandes similitudes entre le prix d’un bon cidre et celui d’un bon vin !

Oublions illico – même si le terroir breton et normand est propice à l’association dont on va parler – le stéréotype de la bolée de cidre avec la crêpe. Pour ma part, je déteste boire le cidre dans un bol, le bon cidre méritant un vrai verre à dégustation afin d’en saisir la pétillance et les arômes.

Le cidre, de fait est un peu belge, pas mal normand et breton, mais surtout il est de partout où l’on produit des pommes. En Europe, notamment, Allemagne, Pays-Bas, mais aussi Pays basque, Espagne, Suisse, soit en produisent depuis longtemps, soit s’y sont mis récemment.

Le mot-clé du monde du cidre, c’est cidre fermier, à savoir, un cidre produit avec les pommes de la ferme, comme un vin qui est produit au domaine, sauf que dans le cas du vin, on est un peu trop chic dans ce monde-là pour parler de vin "fermier", on va dire, produit au domaine, à la propriété, voire au château, même si le château est un hangar. En Belgique, on est passé de 3 à 12 producteurs et on a de plus en plus de productions artisanales.

Le problème du cidre, c’est qu’à la différence des vins mousseux, un léger flou existe quand à la façon de le produire. Que la méthode soit naturelle avec une vraie fermentation spontanée ou très industrielle, ça s’appellera cidre pareil.

Bref, comment s’y retrouver ? Faire confiance à des cavistes qui proposent des cidres, à des magasins spécialisés (qui commencent à apparaître chez nous) et essayer des cidres bruts, demi-secs, fruités ou minéraux, adaptés tant pour l’apéro que pour accompagner un repas ou un dessert. En Belgique, on épinglera Cidrerie du Condroz et à Bruxelles, les bars à cidre Badi et Cidrothèque Joran.