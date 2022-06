Un bon camp scout, c’est d’office avec de l’alcool ?

Depuis Bruxelles, Stéphanie n’est pas tout à fait d’accord : "Mon mari était scout et à l’époque, on ne sensibilisait pas suffisamment à l’alcool, il y avait beaucoup d’excès. Quand je le rejoignais à des soirées, c’était dans l’abus et on avait moins de 16 ans. À l’heure actuelle, mon mari est un alcoolique festif et il se soigne encore aujourd’hui pour gérer ses problèmes d’alcool. J’ai deux enfants et je ne souhaite pas les inscrire aux Scouts à cause de cela."