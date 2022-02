Un bon café, oui mais équitable et artisanal

Torrefactory est une jeune Startup située à Mont Saint Guibert dans le Brabant Wallon. Lancée il y a 4 ans, son objectif est de fournir les entreprises avec du café en grains de qualité fraîchement torréfié et ce, de manière artisanale tout en réduisant son empreinte écologique. Laurent-Emmanuel Dubuc est à l’initiative de ce projet : "J’ai rencontré le café via ma première expérience professionnelle. Je travaillais chez un artisan belge qui faisait du thé de qualité et suite à ce métier, j’ai rencontré de nombreux torréfacteurs belges. Je me suis lié d’amitié avec eux et je me suis passionné pour le produit. En 2017, j’ai décidé de faire le saut du thé vers le café".

Pour pouvoir assurer toutes les étapes de la chaîne du café, objectif initial du projet, Laurent-Emmanuel a dû s’entourer. Aujourd’hui, l’équipe compte 6 personnes : " Ici, dans nos locaux, on a un petit laboratoire où on fait des tests à partir des échantillons des plantations. On va alors les torréfier, c’est vraiment l’étape qui va sublimer le café, ensuite sélectionner les meilleurs et puis, faire grandir la gamme. Il y a aussi tout le volet logistique : l’étiquetage des sachets de café, la préparation des paquets ainsi que l’expédition des colis".