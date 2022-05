Un boîtier connecté pour faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap

Le prototype fonctionne à merveille : la connexion à une tablette est évidemment prévue mais de simples boutons peuvent également être connectés à la box pour effectuer des actions toutes programmables et adaptables en fonction des besoins ou du handicap. Une véritable application de domotique généralement peu accessible pour les personnes en situation de handicap ou même âgées désarmées face au petit écran d’un smartphone, ses petites icônes et ses multiples réglages : "On voulait simplifier le principe et aussi avoir un produit qui s’adapte, évolutif et compatible avec une multitude de systèmes. Souvent, la domotique est segmentée entre les marques spécialisées, les produits incompatibles entre eux et les prix aussi sont souvent beaucoup plus élevés, détaille Olivier Dereine, data engineer qui permet de développer l’application et les composants électroniques. Ici, on adapte les maisons des personnes avec des modifications dans les prises, les interrupteurs et ça devient fonctionnel".

Combiner différentes actions connectées à un seul boîtier avec une interface simplifiée permettra de rendre cette technologie accessible à ceux qui en ont le plus besoin : : "C’est ça aussi le but. Rendre la domotique utile à des patients pour qui ce n’est pas une envie, un luxe mais bien une technologie nécessaire. Ça donne du sens à ce que nous faisons", conclut Olivier Dereine.