Un bob, des tongs et des lunettes colorées : les accessoires les plus cool de l'été.

Le bob ne sera pas le seul accessoire à faire le bonheur des vacanciers tout au long de l'été, les sacs en raphia, une fibre naturelle de plus en plus prisée, font eux aussi l'unanimité avec une hausse des clics de plus de 1000% par rapport à l'année dernière, soit une demande dix-huit fois supérieure.

Ils se déclinent dans tous les styles et tous les prix avec des modèles ultra sophistiqués proposés par les plus grandes maisons de luxe, dont Longchamp et Celine, mais aussi des créations plus accessibles chinées dans des friperies ou boutiques spécialisées dans la mode éco-responsable.

Pour compléter cette panoplie hippie, des lunettes aux verres colorés, plus précisément de couleur orange.

L'intérêt de recherche pour cet accessoire a augmenté de 87% au cours de l'année écoulée.

Parmi les autres accessoires stars de la saison figurent les lunettes surdimensionnées (+81%), les sacs en toile (+70%), les roses en trois dimensions qui s'imposent sur des robes (+52%) mais aussi sur des accessoires ou des bijoux, les casquettes (+28%) ou encore les tongs version chic (+23%) avec des matières plus sophistiquées comme le cuir ou encore la présence d'ornements ou de lanières, histoire d'apporter une touche d'élégance à vos tenues estivales.

*Le rapport est basé sur l‘analyse des clics des quinze plateformes Stylight pour la période du 1er mars au 15 mai 2023, par rapport à la même période l’année dernière. Une période également analysée pour les recherches effectuées sur Google Trends.