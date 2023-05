Un biopic Frankie Goes to Hollywood est en préparation

C’est confirmé : un biopic sur Frankie Goes To Hollywood est en préparation avec au casting Callum Scott Howells, la star de It’s A Sin. , il a été annoncé que le groupe ferait l’objet d’un nouveau biopic, intitulé Relax. Quelques jours à peine après la reformation de Frankie Goes To Hollywood pour la première fois depuis près de quarante ans , il a été annoncé que le groupe ferait l’objet d’un nouveau biopic, intitulé Relax. Nommé d’après leur tube de 1983, le film est développé par les sociétés de production britanniques Working Title (Bridget Jones, Les Misérables) et Independent Entertainment, et sera basé sur les mémoires de la chanteuse Holly Johnson, A Bone In My Flute. Il a également été confirmé que le film mettrait en scène Callum Scott Howells, le jeune premier de It’s A Sin, dans le rôle du frontman du groupe. Les producteurs sont Tim Bevan, Eric Fellner et Luc Roeg, et le film a été écrit par Bernard Rose – le réalisateur du clip original de 'Relax', ainsi que du film d’horreur Candyman de 1992. Les producteurs sont Tim Bevan, Eric Fellner et Luc Roeg, et le film a été écrit par Bernard Rose – le réalisateur du clip original de 'Relax', ainsi que du film d’horreurCandymande 1992.

"Frankie Goes To Hollywood était un groupe révolutionnaire qui a ouvert la voie à de nombreux jeunes artistes d'aujourd'hui", a déclaré Roeg à propos du projet à venir (via Deadline). "Nous n'avons pas trouvé mieux que Bernard Rose et le jeune et talentueux Callum Scott Howells, pour donner vie à ce moment emblématique de l'histoire de la pop." Bernard Rose a également commenté le projet et expliqué comment l'idée du biopic est née : "Combinant l'esprit des Beatles, la puissance des Rolling Stones et l'indignation des Sex Pistols, Frankie Goes To Hollywood est passé du statut de chômeurs liverpudliens à celui de rois de la pop grâce à leur disque épique interdit "Relax"."

"Leur ascension épique, qui a propulsé la scène des clubs S + M et LGBTQ, alors strictement underground, sous les feux de la rampe, est l’histoire émouvante d’outsiders qui remportent une victoire historique", poursuit-il. "J’ai participé à ce battage médiatique en réalisant la vidéo originale de "Relax", qui avait été interdite, et je souhaite redonner vie à ce monde innocent et audacieux de 1984 pour un nouveau public aujourd’hui."

Bien que les détails du biopic restent vagues, le film devrait explorer l’impact culturel de la chanson, ainsi que la dynamique interne entre les membres du groupe. Le groupe est surtout connu pour sa plage titulaire, qui célèbre l’amour homosexuel et a été interdite par la BBC en 1984. Elle est devenue par la suite le sixième single britannique le plus vendu de tous les temps. Le groupe s’est séparé trois ans plus tard, apparemment à la suite d’une bagarre avant un concert au stade de Wembley.Bien que les détails du biopic restent vagues, le film devrait explorer l’impact culturel de la chanson, ainsi que la dynamique interne entre les membres du groupe.

Comme annoncé, ce 7 mai, le line-up classique de Frankie Goes To Hollywood s'est réuni pour un premier show en 36 ans, en ouverture du Concours Eurovision de la chanson 2023.