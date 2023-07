Un billet du roi Philippe à 0€ ? Rien d’illégal mais une technique de marketing piégeuse

Nous avons réalisé l’opération de commander ce billet sur le site. En cliquant sur "commander", le site nous propose une nouvelle offre au lieu de nous renvoyer, comme n’importe quel site de vente en ligne, vers un formulaire de livraison ou de paiement. Cette technique fait penser aux différents écrans de Ryanair pour éviter de payer le supplément bagage.

Sur ce site, cette nouvelle offre consiste en un "pack" commémoratif comprenant le billet et le "lingot roi Philippe" décrit comme une "pièce en or 24 carats" pour 19,95€ au lieu des 39,95€ grâce à un bon de réduction "surprise".

Cette plaque en or de 24 carats mesure, selon les dimensions indiquées en petit, 2,4 cm de long sur 1,4 cm de large, soit une longueur à peine plus grande que la largeur de votre pouce.

La livraison de 4,95€ annoncée dès le départ est cette fois incluse dans le prix. Une technique qui renforce l’idée d’offre avantageuse ou de cadeau, puisque la livraison qui était payante au départ ne l’est plus à l’arrivée.

En bas de cette page, le bouton qui se trouve en bas à droite, en vert (celle qui mène logiquement vers la suite de la commande) est "Oui, je voudrais la pièce de collection la plus précieuse". Autrement dit, le site pousse à la commande de la pièce à 19,95€. Pour l’éviter, il faut cliquer sur un bouton plus discret, à gauche et en gris.

Si nous cliquons sur ce bouton en bas à gauche et en gris, le site propose à nouveau le pack alors que nous l’avions refusé à l’écran précédent. Une page quasi identique à la précédente propose un historique du 21 juillet 2013, jour où Philippe a prêté serment en tant que Roi. Une phrase identique aussi :

"Assurez-vous d’avoir une série complète. Commandez maintenant la pièce de collection la plus rare et la plus précieuse de votre série du Jubilé !"

En bas à droite, nous retrouvons à nouveau cette case verte indiquant "Oui, je voudrais la pièce de collection la plus précieuse". Il faut à nouveau cliquer sur la case en bas à gauche, en gris, "non merci" pour ne commander que le billet gratuit annoncé au départ (moyennant les 4,95€ de frais de ports).