Un bilan touristique marqué par les fortes chaleurs dans le Hainaut

L’été touche à sa fin, et avec lui la saison touristique. Une saison surtout marquée par les fortes chaleurs. A l’échelle wallonne, le bilan touristique de cet été 2022 est plutôt positif. Selon "Wallonie Belgique Tourisme", la plupart des attractions touristiques ont maintenu leurs chiffres de l’été dernier, et certains les ont même dépassés de 20% ou 30%. Principalement des lieux en extérieur et à proximité des points d’eau, qui ont profité des fortes chaleurs ces derniers mois.

Sans surprise, les piscines ont tiré leurs épingles du jeu. Certaines ont affiché complet lors des pics de chaleurs. C’est le cas de la piscine de l’Orient, à Tournai, qui enregistre une augmentation de fréquentation de 31% par rapport à 2021 (chiffres de juillet). Le Lago de Mons, la piscine de La Louvière et Charleroi-les-Bains ont eux aussi connu de grosses périodes d’affluences, et ont même dû afficher complet lors des pics de chaleurs. De son côté, la piscine de Péruwelz a connu une panne au (re) démarrage, et n’a pu rouvrir qu’à la fin du mois de juillet. Mais les baigneurs ont tout de suite été au rendez-vous, avec 5.000 visiteurs en un mois.

Les bassins naturels ont aussi connu une belle affluence, c’est le cas du domaine de Claire-fontaine, au lac de Godarville. Les lacs de l’eau d’heure ont eux un peu moins de chance, avec la fermeture de la plage de Falemprise, touchés par une cyanobactérie. Ils ont par contre enregistré de bons chiffres de locations de pédalos et de paddles.

Enfin toujours au bord de l’eau, il faut également noter la bonne affluence sur le Canal du Centre. Avec notamment des chiffres positifs pour les locations de bateaux sans permis. Les croisières sur le canal ont également doublé leurs nombres de visiteurs. Un chiffre qui s’explique grâce aux nombreux jours de soleil, et par la suppression des quotas liés au COVID, encore en vigueur l’été dernier.