Un bilan d’après match mitigé pour Eby Brouzakis

Le chroniqueur Eby Brouzakis était en direct d’Amsterdam afin de donner son bilan d’après match dans le 8/9

Dimanche 25 septembre, la Belgique jouait contre les Pays-Bas. Les Diables rouges ont perdu 1-0 face à nos voisins néerlandais. La Belgique devait gagner avec 3 points d’écart afin de terminer première de son groupe et participer ainsi au Final Four, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. Pour Eby Brouzakis, une chose est sûre : les Diables éprouvent des difficultés à surclasser leurs adversaires comme ils ont pu le faire il y a 2-3 ans de cela. Lorsque l’on ne joue pas à domicile, cela devient plus compliqué. Face à la Pologne, les Diables avaient nettement remporté le match avec un score de 6 buts à 1 à domicile. En déplacement, par contre, les Diables ont eu des difficultés mais se sont quand même imposés 0-1 contre les Polonais. Face au Pays de Galles, c’était tout aussi compliqué car comme l’explique Ely Brouzakis :" Même si l’on a gagné à domicile, ça n’empêche que Thibault Courtois a dû sortir quelques ballons en fin de match ". Et quand les Diables rouges ont joué en déplacement contre les Gallois, la rencontre s’est soldée par un match nul.