Un bijou de Szalai fait sombrer l’Allemagne, et permet à la Hongrie de croire au Final 4 (VIDEO)

L’Allemagne, qui avait remporté ses onze matches disputés à la Red Bull Arena de Leipzig, a pris la possession du ballon. Mais elle attendait encore sa première frappe quand, sur un corner tiré par Dominik Szoboszlai, Adam Szalai a ouvert la marque d’un coup du scorpion (17e, 0-1). Ce 26e but du joueur du FC Bâle en équipe nationale a boosté les Hongrois, qui ont empêché leurs adversaires de s’exprimer.

A la pause, Hansi Flick a fait rentrer Thilo Kehrer à la place de Serge Gnabry et est passé à une défense à trois. La possession du ballon était plus que jamais en faveur de l’Allemagne (71% en seconde mi-temps), qui a poussé le bloc hongrois de plus en plus bas. Mais il a tenu et la Hongrie a signé un exploit.