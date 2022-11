Un bijou de Benson sauve Burnley et Kompany dans le temps additionnel, les Clarets plus que jamais leaders

Burnley continue de marquer les esprits en Championship et creuse l’écart en tête du classement à l’approche des chocs face à ses principaux rivaux.

La folie Vincent Kompany ne s’arrête pas à Burnley. Ce mercredi, les joueurs de Vince the prince étaient menés au score au début du temps additionnel face à Rotherham avant d’émerger dans les derniers instants, notamment grâce à Manuel Benson, ancien joueur de l’Antwerp.

Monté au jeu à la 59e minute, l’ailier belge a d’abord remis les deux équipes à égalité après un superbe solo qui s’est conclu par une frappe enroulée dans le petit filet opposé (90e+1). Le natif de Lokeren s’est également montré décisif sur le but de la victoire de Dervisoglu (90e+10), permettant à Vincent Kompany de sauter dans les bras de ses joueurs.

Plus titulaire depuis un mois, Benson a encore démontré l’impact qu’il est capable d’avoir en montant au jeu. En effet, sur ses quatre derniers matches, il a inscrit trois buts et délivré un assist, à chaque fois en montant au jeu.

Au classement, Burnley profite de sa victoire in extremis pour prendre cinq points d’avance sur Blackburn, six sur Sheffield United et sept sur QPR, ses poursuivants directs au classement. Ceux-ci seront d’ailleurs ses trois prochains adversaires (les deux premiers avant la trêve internationale). De quoi relancer totalement la course à la montée ou montrer que Burnley est bel et bien le principal candidat au titre.