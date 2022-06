Un beurre au lait cru produit depuis quatre générations à la ferme Colyn à Herve

Un procédé de plusieurs jours

Mais aussi facile soit-il à tartiner, un beurre ne se fait évidemment pas d’un claquement de doigts. La production prend un certain temps et demande surtout beaucoup de matières premières. Comptez 22 litres de lait pour obtenir seulement 1 kilo de beurre. " Pour faire du lait, il faut de la crème. Nous, on écrème un jour sur deux, à la traite du matin. Une fois que la crème est récoltée, on va la laisser maturer entre deux et cinq jours. Elle va être mise en baratte. La baratte va ensuite tourner, ce qui va permettre aux particules grasses de se coaguler et de former le beurre. Il va y avoir la séparation entre la partie grasse du beurre et la partie liquide, qui s’appelle le babeurre et qui peut être récoltée pour faire une maquée. " Le beurre ainsi aggloméré est ensuite lavé trois ou quatre fois, malaxé en baratte puis salé par saumurage. Direction ensuite le magasin de la ferme, ouvert seulement deux jours par semaine au vu du temps de production nécessaire. Un rendez-vous que les clients ne risquent pas de manquer. Certains réservent même leur motte, histoire de ne pas repartir bredouilles.