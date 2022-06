Un best of de l'année écoulée dans le Magasine NOMADE

Pour cette dernière de la saison, Sofiane vous a concocter un best of des meilleurs moments à ne pas manquer le jeudi 30 juin à 23h15 sur la Une.

Présenté et réalisé par Sofiane Hamzaoui, NOMADE est l'émission qui vous emmène la où vous n'avez pas l'habitude d’aller. C'est avec des codes dynamiques de réalisation, avec une bonne dose de curiosité et de bienveillance que les portes s'ouvrent pour découvrir des projets inspirants, interviewer des personnalités rayonnantes et voyager avec des lives musicaux d'artistes de talents.

Depuis sa diffusion sur La Une, l'émission a été exposée à un plus large public qui ne cesse de grandir et d’apprécier ces moments d'évasion et de positivisme !