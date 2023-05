Un besoin pressant pour contester un excès de vitesse, ça passe ou pas ?

Maître Bruno Gysels, avocat en droit de la circulation routière, le confirme: " Parmi les excuses (pour éviter une amende pour excès de vitesse), on retrouve souvent le besoin pressant qui nécessiterait de rouler plus vite pour rentrer plus vite chez soi. C'est sans doute l'excuse la plus fréquente, mais elle ne tient pas devant un tribunal ".