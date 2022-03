Un Belge vainqueur de la course à pied la plus rude au monde ?

C’est une course qui fait fantasmer tous les amateurs d’ultra-endurance, cette approche de la course à pied à la mode et qui consiste à courir longtemps, parfois très longtemps. La " Barkley " s’élancera ce mardi aux Etats-Unis selon un rituel très particulier. Une course à nulle autre pareille qui consiste à parcourir 5 boucles d’une quarantaine de kilomètres en auto-suffisance et en orientation à travers le " Frozen Head state park ", un parc national particulièrement inhospitalier et vallonné du Tennessee, en plein cœur des Etats-Unis.

Au départ, 40 hommes et femmes triés sur le volet qui viennent des quatre coins du monde s’attaquer à un mythe aussi mystérieux qu’effroyable.

Parmi eux, un Belge, Karel Sabbe qui s’engage pour la 2e fois sur la course réputée comme la plus difficile au monde, avec une énorme étiquette de favori dans le dos. Mais il aura fort à faire face à des concurrents habitués à ce format si particulier. Comme John Kelly, le local de l’étape qui connaît le terrain comme sa poche et qui est le dernier vainqueur et donc "finisher" (en 2017), Harvey Lewis qui a récemment réussi l’exploit de courir 540 kilomètres en 82h non-stop mais aussi le français Guillaume Calmettes qui compte plusieurs participations à la Barkley. Côté féminin, les regards seront tournés vers Courtney Dauwalter, la meilleure ultra traileuse du monde (elle compte notamment deux victoires à l’UTMB) mais aussi vers Jasmin Paris qui a déjà remporté des courses de très longue distance (notamment la Spine Race), devant les concurrents masculins.

Dans l’histoire de la Barkley, aucune femme n’a jamais réussi à terminer les 5 boucles dans le délai imparti de 60 heures.

En 2019, pour son premier et seul départ sur cette course impitoyable, ce dentiste de Waregem, arrivé sur " le long " sur le tard, avait été " the last standing ", le dernier homme debout (comprenez " le dernier éliminé "), sans parvenir toutefois à aller au bout des 5 tours. Aujourd’hui, on lui prédit de devenir le "number 16", le numéro 16, référence au nombre très restreint de "finishers", ces 16 coureurs ayant réussi à terminer la course en près de 40 ans d’existence.

Karel Sabbe dispose en tout cas de tous les outils pour inscrire cette prestigieuse ligne à un palmarès qui s’étoffe de plus en plus ces dernières années. Pas en termes de victoire (même s’il détient un titre officieux de champion du monde longue distance en ayant couru 502 km en 75 heures) mais bien en termes de " FTK " (pour Fastest Known Time "), ces temps de référence, ces chronos records établis sur des sentiers de randonnée comme le dernier en date, celui de la Via Alpina (un sentier de montagne qui parcourt tout l’arc alpin sur 2650 kilomètres) qu’il a parcouru en 30 jours, à raison de… 88 kilomètres par jour.