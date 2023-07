Un belge vainqueur d'étape sur le Tour un 21 juillet : Philipsen 38 ans après Matthijs ?

Eddy Merckx a également connu ce bonheur en 1974, au terme de l’étape Orléans-Paris. Le Cannibale a remporté ce jour-là son cinquième Tour de France. Fred De Bruyne, vainqueur en 1954 à Toulouse, et Roger Lambrecht, lauréat d’un chrono de … 120 kilomètres en 1948, complètent la liste.

Lors d’un certain nombre d’édition, nos Belges n'ont pas eu l'occasion de décrocher la victoire le jour de leur fête nationale. Soit le Tour était déjà terminé, soit il n’y avait pas d’étape … c’était jour de repos. Et en 2020, le Tour a démarré fin août, à cause de la pandémie.