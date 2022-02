Un Belge sur trois ferait régulièrement des cauchemars impliquant... son manager

Stéphanie Delroisse, docteure en psychologie à l’UCL, partage un constat similaire. La crise sanitaire a amplifié le mal-être professionnel, car le travail s’est invité dans la sphère privée via le télétravail. Malgré les avantages de ce dernier, les horaires sont devenus déstructurés et l’impression s’installe que le travail est partout et tout le temps. La psychologue considère que nous avons tous besoin de moments de décompression (boire un café avec des collègues, faire du sport, un moment de détente, …) pour se désengager cognitivement du travail. "Ce désengagement permet justement d’arrêter de ruminer et de penser son travail… Les insomnies ce sont des ruminations anxieuses qui perdurent la nuit, rien de plus… Faire un cauchemar de son patron pollue la vie privée, on dort mal et on reste éveillé", explique-t-elle.

Deux jours de télétravail et trois jours en présentiels, c’est la balance optimale. Au-delà on perd le contact avec les collègues

La psychologue souhaite préciser l’importance du manager : "le manager est une personne extrêmement importante car elle donne une direction à suivre et il est aussi le représentant des valeurs de l’entreprise… Il est le N + 1. Si une entreprise prône le respect et que le manager ne représente pas cette valeur, on se retrouve avec un décalage".