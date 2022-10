Un Belge sur 3 est très affecté par la dépression. 35 % des gens interrogés par Solidaris parlent d’anxiété, d’angoisse ou de dépression quasi permanente, c’est 3 fois plus qu’il y a 10 ans. Conséquence, de plus en plus de gens prennent des anxiolytiques et consultent des spécialistes.

Pourquoi les Belges vont si mal ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "c’est vous qui le dites".