Un Belge sur 4 éprouve des difficultés à se procurer du cash: une situation qui a empiré en quelques années, la plus mauvaise de la zone euro

La Belgique est le pays d'Europe où le paiement par carte est le plus fréquent... mais aussi celui où il est le plus difficile de se procurer de l'argent liquide. C'est ce qui ressort d'une étude de la Banque Centrale européenne qui a passé au crible les habitudes des habitants de la zone Euro et les a comparées aux résultats obtenus en 2019.

Plus d'un répondant sur quatre en Belgique (27%) épingle la difficulté de se procurer des billets dans notre pays, alors qu'ils ne sont en moyenne que 9% à se plaindre de cette situation dans le reste de la zone euro. Le nombre de plaintes à ce sujet a d'ailleurs explosé en Belgique par rapport à la précédente enquête remontant à 2019 (+12%).

"La fermeture de nombreuses agences bancaires et la disparition de bon nombre de distributeurs automatiques (ATM) ces dernières années en Belgique sont clairement une source de frustration", explique la BNB. Il y a actuellement environ 4000 guichets automatiques dans notre pays, un nombre qui a diminué de moitié en 8 ans, souligne la VRT. Et il y en aura aussi encore moins dans les années à venir, car les 4 grandes banques veulent encore beaucoup fermer.

L'étude révèle par ailleurs un retard en matière de paiement sans contact en Belgique, où la méthode ne représenterait que 39% contre 62% en moyenne dans la zone euro. Ce pourcentage belge ne correspond cependant pas à des données enregistrées auprès d'entreprises de paiement électronique comme Bancontact Payconiq Company ou Worldline. Cette dernière estimait récemment qu'au premier semestre 2022, la proportion de paiement de ce type en Belgique n'était pas tellement éloignée de la moyenne européenne.